Level-5 wird 20 Jahre alt und feiert mit einem Artwork

Der Entwickler Level-5 ist nunmehr seit 20 Jahren im Videospielgeschäft tätig. In Fukuoka öffnete man am 28. Oktober 1998 erstmals die Pforten. Bekannt wurden mitunter insbesondere die Spielreihen Ni no Kuni, Yo-kai Watch, Professor Layton und Inazuma Eleven.

Schon in den ersten zehn Jahren war Level-5 ein aktiver Third-Party-Entwickler. So ist das Unternehmen unter anderem für die Titel Dark Cloud, Rogue Galaxy, Jeanne d’Arc und White Knight Chronicles von Sony Interactive Entertainment verantwortlich.

Auch die zwei Titel der Hauptreihe von Square Enix‘ Dragon Quest, Dragon Quest VIII: Die Reise des verwunschenen Königs und Dragon Quest IX: Hüter des Himmels, gehen auf das Konto von Level-5.

Mit Microsoft plante man auch ein MMORPG mit dem Namen True Fantasy Live Online – dieses Projekt cancelte man jedoch. In derselben Zeit veröffentlichte man auch die ersten Titel der hauseigenen Reihen Professor Layton und Inazuma Eleven.

Nach der Veröffentlichung von White Knight Chronicles II im Jahr 2010 folgte ein Paradigmenwechsel beim Entwickler: man arbeitete ausschließlich an eigenen Projekten. Dabei führte man die Spielreihen um Professor Layton und Inazuma Eleven weiter aus und erschuf weitere Franchise wie etwa Ni no Kuni, Little Battlers eXperience, Fantasy Life, Yo-kai Watch und The Snack World.

Auch aktuell ist bei Level-5 viel geplant. Mit Yo-kai Watch 4 und Inazuma Eleven Ares erscheinen jeweils die ersten HD-Titel ihrer Reihe. Mit Megaton Musashi, zu dem neue Informationen im Dezember bekannt werden sollen, entsteht ein komplett neues Franchise. Auch ist zum 20. Jubiläum ein Projekt im MMORPG-Ausmaß geplant. Im Übrigen geistert bei Level-5 seit Kurzem Ushiro als Projekt herum.

Über Twitter veröffentlichte man auch ein Artwork zum Jubiläum.

