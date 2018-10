Taiko no Tatsujin: Demos für Switch und PS4 erhältlich

Bandai Namco hat spielbare Demos zu Taiko no Tatsujin: Drum Session! (PS4) und Taiko no Tatsunjin: Drum ‘n’ Fun! (Nintendo Switch) veröffentlicht. Beide Demos findet ihr seit gestern in den jeweiligen Stores. Drei, respektive zwei Songs könnt ihr in den Demos ausprobieren. Diese sind:

Taiko no Tatsujin: Drum Session! Demo-Songs (PlayStation 4)

Classic Music: “Carmen Prelude“ von Georges Bizet

Game Music: “Eat ‘Em Up!” aus R4: Ridge Racer Type 4

Namco Original Music: “Tsunagare! Hirogare! Uchiagare!”

Taiko no Tatsunjin: Drum ‘n’ Fun Demo-Songs (Switch)

Namco Original Music: “Furifuri♪Norinori♪”

Classic Music: “Overture from ‘Orpheus in the Underworld’” von Jacques Offenbach

Taiko no Tatsunjin: Drum ‘n’ Fun findet am 2. November seinen Weg auf Nintendo Switch und erscheint hierzulande auch physisch in einer Edition inkl. Trommel-Controller*. Das am gleichen Tag geplante Taiko no Tatsujin: Drum Session! für PS4 erscheint leider nur digital.