Kingdom Come: Neue Erweiterung zum Mittelalter-RPG

Kingdome Come: Deliverance machte zum Launch vor allem durch die Authentizitätsdebatte und Rassismusvorwürfe von sich reden. Doch ungeachtet dessen haben die Entwickler weiter an ihrem mittelalterlichen Böhmenabenteuer gearbeitet. Mit „Die amourösen Abenteuer des tapferen Sir Hans Capon“ erscheint nun am 16. Oktober die neue Erweiterung für PS4, Xbox One und PCs.

“Amorous Adventures” fordert die Spieler dazu auf, ihrem guten Freund Hans Capon zu helfen. Hans hat sich bis über beide Ohren verliebt und bedarf nun der Hilfe seines Freundes, um das Herz der wunderschönen Karolina zu erobern. Dabei stellen sich manche Dinge jedoch durchaus als komplizierter heraus, als beide zuvor gedacht hatten. Ein verlorenes Familien-Juwel, ein „magischer“ Liebestrank und eine romantisch-komische Geschichte versprechen zahlreiche Stunden voller Spielspaß und amüsanter Momente in Kingdom Come: Deliverance.

Der Gamescom-Trailer zur Erweiterung: