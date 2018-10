Stardew Valley: Smartphone-Versionen angekündigt

By

Das mittlerweile für zahlreiche Konsolen und PCs verfügbare Stardew Valley macht sich mobil. Entwickler ConcernedApe verkündete, dass eine iOS-Version bereits am 24. Oktober zur Verfügung stehen soll. Nutzer von Android-Endgeräten müssen sich vorerst gedulden.

Mehrspielermodus ausstehend…

Die Smartphone-Version zu Stardew Valley soll dabei das gesamte Spiel beinhalten und Konsolen- sowie der PC-Version in nichts nachstehen. Einzig das Interface soll überarbeitet worden sein, um die Touch-Bedienung zu vereinfachen. Zur Veröffentlichung sind alle Einzelspieler-Inhalte bis zur Spielversion 1.3 wie beispielsweise der Nachtmarkt verfügbar. Der mit Version 1.3 veröffentlichte Mehrspielermodus ist jedoch nicht mit von der Partie. Ob dieser nachgereicht wird, ist derzeit offen.

The Secret Police, das für die Portierung zuständige Studio aus London, arbeite bereits seit einem Jahr am Port und sei in den letzten Zügen die Android-Version ebenfalls zusammenzuschnüren. Als weiteres Feature wird die Übernahme der Speicherstände der PC-Version zur iOS-Version mit Hilfe von iTunes genannt. Dabei wird ein Backup der Speicherstände empfohlen, da die mobile Version keine Mods unterstützt und es dadurch zu Kompatibilitätsproblemen kommen könnte.

Fortschritte der Konsolen-Mehrspielermodi

Außerdem widmet ConcernedApe einen Absatz der Sorge, dass die Entwicklung der mobilen Version das Voranschreiten der Multiplayermodi für Konsolen beeinflussen könnte. Die Aufgaben teilen sich zwei unabhängige Teams unterschiedlicher Studios. So soll das Multiplayer-Update für Nintendo Switch bereits zur Qualitätsprüfung vorliegen. Updates zu Xbox One sowie PlayStation 4 sollen bald folgen.

Stardew Valley lässt sich bereits im AppStore vorbestellen und schlägt mit 8,99 Euro zu Buche. Die Android-Version steht nach eigenen Angaben kurz vor der Fertigstellung und wird im Play Store zur Verfügung stehen.

