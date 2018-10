Varnir of the Dragon Star: Shardo, Jaiga, Nyarumo & Gran

Erneut hat Compile Heart die Webseite zu Varnir of the Dragon Star: Ecdysis of the Dragon mit einem Update versehen. Die neuen Informationen stellen euch die Figuren Shardo, Jaiga, Nyarumo und Gran vor. Dazu gehen die Details auf weitere Spielelemente ein, dabei geht es um Geschenke und den Wahnsinn, dem die Charaktere verfallen können.

Shardo (gesprochen von Yuuki Tai)

Kardinal des kaiserlichen Ordens und ein enger Vertrauter des Kaisers. Er kümmert sich um die Probleme, die sich ergeben, mit einer praktischen Verhaltensweise. Dazu ist Shardo ein sehr fähiger Mann.

Jaiga (gesprochen von Kanehira Yamamoto)

Ein Drachenjäger und ein Mitglied der Organisation „Evil Raven“, der sich über Durandol und Rubyeye stellt. Ein Mann, der oft eine vorübergehende Lösung vorschlägt. Er würde sogar seine Kameraden verkaufen, nur um sich selbst zu retten.

Nyarumo (gesprochen von Kanako Ito)

Eine Art Kreuzung zwischen einer schwarzen Katze und einer Fledermaus, die einen Laden im „Witches Roost“ betreibt. Nyarumo ist Zubaahas Haustier und kann ein wenig sarkastisch sein.

Gran (gesprochen von Yoshiyuki Ito)

Ein guter Freund von Zephy und ein Ritter, der zur Gemeinschaft „Knights of the Reaper“ gehört. Gran besitzt einen starken Gerechtigkeitssinn. Befindet sich ein Mensch in einer Notlage, kann er diese Person nicht im Stich lassen. Für Zephy empfindet er komplizierte Gefühle, der ein Ziel für Hexen und Unterwerfung geworden ist.

In den Verliesen findet ihr Schatztruhen und Sammelpunkte, an denen ihr Gegenstände bekommt. Neben den Feinden gibt es Hindernisse in den Gebieten, die durch bestimmte Waffen zerstört werden können. Ihr könnt den Charakter, den ihr steuert, wechseln. Somit könnt ihr die verschiedenen Fähigkeiten der Figuren nutzen.

Geschenke

Im „Witches Room“ könnt ihr den Hexen Geschenke überreichen, die ihr in einem Verlies gefunden oder im Laden gekauft habt. Jede Hexe hat ihre Vorlieben, wenn es um Präsente geht. Sucht ihr ein passendes Geschenk aus, erhöht ihr eure Gunst gegenüber dieser Person. Erreicht ihr dadurch eine bestimmte Stufe, erlebt ihr ein spezielles Event.

Wahnsinn

Im Menübildschirm wird euch jederzeit rechts der Wert für „Scales of Madness“ angezeigt. Die Skala zeigt den gesamten Wahnsinn, den die Gruppenmitglieder mit der Zeit aufbauen. Der Wert wird durch bestimmte Aktionen und Entscheidungen erhöht. Erreicht der Wahnsinn einen bestimmten Wert, kann sich zwischen den Kapiteln eine Episode abspielen, die sich in eine Route verzweigt, die voller Verzweiflung steckt.

In Japan soll Varnir of the Dragon Star: Ecdysis of the Dragon am 11. Oktober für PlayStation 4 erscheinen.