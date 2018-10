Stardew Valley: Multiplayerpatch der Switch-Version naht

By

Neben erfolgreichen Farming-Simulationen wie Harvest Moon oder Story of Seasons hat sich der Titel Stardew Valley einen Namen gemacht. Besonders beeindruckend ist, dass das Spiel von lediglich einer Person namens Eric „ConcernedApe“ Barone entwickelt worden ist. Nachdem bereits die Version für PCs im vergangenen August ein Update mit der Multiplayerkomponente erhalten hat, sollen die Konsolenversionen bald folgen.

Multiplayerkomponente für Switch rückt immer näher

Wie der Entwickler via Twitter nun bekanntgab, befindet sich der Patch für den Multiplayer zurzeit in der Qualitätssicherung. Dies ist die letzte Phase eines jeden Patches, in der dieser auf Fehler rigoros getestet wird. Das bedeutet aber nicht, dass nach einer erfolgreichen Qualitätssicherung der Patch direkt erscheinen kann, da Nintendo bekannt dafür ist, langwierige Prozesse beim Genehmigen eines Patches durchzuführen.

Die Ankündigung gilt allerdings nur für die Switch-Version, zur PlayStation-4- und Xbox-One-Version verlor Barone kein Wort. Der Patch zu diesen beiden Versionen sollte sich allerdings nicht weit hinter dem Status der Switch-Version befinden.

via Dualshockers