TV-Spot und neues Gameplay zu Pokémon Let’s Go

Nintendo hat einen offiziellen TV-Spot zu Pokémon Let’s Go veröffentlicht, den ihr euch natürlich auch bei YouTube ansehen könnt. Dort findet ihr in diesen Tagen auch ganz viel neues Gameplay-Material. The Pokémon Company hatte zu einem Event nach London geladen, dort durften zahlreiche YouTuber Hand anlegen. Das Ergebnis sind mal kritische, mal unkritische Videos, zumindest aber ganz viele neue Gameplay-Eindrücke. Auch bisher unveröffentlichte Szenen von Route 6 gibt es zu bestaunen.

Pokémon: Let’s Go erscheint am 16. November 2018 exklusiv für Nintendo Switch*.

