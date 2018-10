Fighting EX Layer für PCs angekündigt

Entwickler Arika kündigt in einem Trailer eine Portierung des bereits für PlayStation 4 erhältlichen Fighting Games Fighting EX Layer für PCs via Steam an. Ein Veröffentlichungstermin ist bislang nicht bekannt, dem Trailer nach zu urteilen kommen jedoch die Jahre 2018 und 2019 infrage. In jedem Fall wird eine 4K-Auflösung angeboten werden.

Weitere Bilder zur PC-Fassung zeigen mehr Details zu den Optionen. So kann man zwischen Vollbild, rahmenlosem Bild und einem Fenstermodus wählen. Die Auflösungsoptionen betragen mitunter 1280×720, 1920×1080, 2048×1152, 2560×1440 und 3840×2160. Ein Bild zeigt in seiner Voreinstellung, dass die Grafikleistung, Kantenglättung, Schatteneffekte und die grafische Nachbereitung allesamt einstellbar sind.

via Gematsu