Star Ocean: Anamnesis jetzt in Deutschland erhältlich

Das bereits seit Juli in Nordamerika veröffentlichte Star Ocean: Anamnesis ist ab sofort auch in Deutschland erhältlich. Zur Feier des Launches in Deutschland und weiteren Ländern gibt es nicht nur diverse Boni, sondern auch einen neuen Charakter. Android 2B aus der NieR-Reihe ist seit gestern und nur für begrenzte Zeit verfügbar.

2B ist eine äußerst talentierte Angreiferin, die meisterhaft Waffen im Nahkampf führt und sich als unschätzbar wertvoll für die Abenteuer der Spieler erweisen wird. 2B hat für einen begrenzten Zeitraum bis 8:00 Uhr am 30. Oktober 2018 eine stark erhöhte Zugrate über das Banner „Campaign Character Draw“.

Bis zum 6. November können Spieler, die sich ein Konto erstellen, diverse Boni abräumen.