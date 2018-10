Star Ocean: Anamnesis erscheint in Deutschland

Das bereits seit Juli in Nordamerika veröffentlichte Star Ocean: Anamnesis wird am 16. Oktober 2018 auch in Deutschland verfügbar sein, wie Square Enix bekanntgab. Bei Google Play kann man sich bereits vorregistrieren und für das kostenlose Abenteuer wappnen. Bis zum 6. November gibt es eine „Willkommen an Bord“-Kampagne. Die Boni im Überblick:

Gems x 5000 – Seltene Spielwährung, die benutzt werden kann, um starke neue Charaktere, Ausrüstung und mehr heraufzubeschwören.

5-Sterne Ace Character Ticket x1 + 5-Sterne Weapon Ticket x3 – Extrem seltene Gegenstände, um mächtige Charaktere und Ausrüstung freizuschalten.

4-Sterne Welch x1 + 5-Sterne Faize x1 Characters – Die quirlige, kultige Welch Vineyard, die bei der Star-Ocean-Serie immer mit von der Partie ist, sowie der ruhige und abgeklärte Faize, ursprünglich aus Star Ocean: The Last Hope, werden neuen Spielern als einflussreiche Einheiten mit ihren mächtigen Waffen Jester’s Wand und Eldar Lord Rapier beiseite stehen.

Eine Anzahl an zusätzlichen Crystals, Prisms, Stamina Tickets, Fol und andere wertvolle Bonus-Gegenstände, die es Spielern erlauben, ihr volles Potenzial auszuschöpfen.

Das erwartet euch in Star Ocean: Anamnesis

In diesem Action-RPG mit 3D-Grafik könnt ihr euch ein Team aus Charakteren der Star-Ocean-Reihe zusammenstellen. In die Kämpfe, welche in Echtzeit ausgetragen werden, könnt ihr vier Helden mitnehmen. Dabei müsst ihr eine Truppe aus verschiedenen Rollen zusammenstellen, es gibt dutzende Charaktere, jeder mit eigenen Fähigkeiten. Auch einen Koop-Modus wird es geben.

Wir schreiben das Datum „Space Date 539“. Es sind zwei Jahre nach dem Kampf über die Zeichen der Raumzeit vergangen. Die Aufräumaktionen in der Nachkriegszeit der Pangalaktischen Föderation und Kronos verliefen ohne Probleme. Der Frieden kehrte zurück, doch dann kam es zu einem Zwischenfall. Ein Erkundungsschiff der Föderation, GFSS-3214F, welches die Tiefen des Weltalls untersuchte, ist von einer Tragödie getroffen worden.