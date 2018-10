Teaser-Trailer zum VR-Abenteuer Last Labyrinth

By

Entwickler Amata K.K. zeigt einen ersten Teaser-Trailer zu seinem VR-Abenteuer Last Labyrinth. Dazu gibt es auch bereits erste Informationen zum Spiel von der offiziellen Webseite. Der Room-Escape-Titel wurde exklusiv und speziell als VR-Erfahrung für ebendieses Zeitalter konzipiert. Spieler müssen mit einem mysteriösen Mädchen zusammenarbeiten, um einem Anwesen voller versteckter Gefahren zu entfliehen.

Die Entwicklung

Die Entwicklung von Last Labyrinth wurde von Hiromichi Takahashi eingeleitet, mitunter gefeiert als Director und Produzent des 1999 für PlayStation erschienenen Doko Demo Issyo und Miterschaffer des Sony-Maskottchens Toro.

Erstmals während der Tokyo Games Show 2016 mit einer Demo vorgestellt, erhielt Last Labyrinth einige Aufmerksamkeit und wurde von vielen Besuchern angespielt. Das Magazin 4Gamer verlieh dem Spiel im selben Jahr den Tokyo Game Show 2016 Media Award in der Indie-Kategorie. Einen weiteren Preis gab es beim Event Laval Virtual 2017 in der Kategorie VR/AR.

Das Intro

Im Spiel werden Spieler mitten ins Geschehen befördert. Kaum gewöhnen sich die eigenen Augen an die Dunkelheit, findet man sich in einem Raum wieder, den man nie zuvor gesehen hat. Allmählich findet man sein Gleichgewicht, doch kann sich kaum bewegen. Beim genaueren Betrachten kommt man zur Erkenntnis, dass Arme und Beine an einen Rollstuhl gefesselt sind. Als die Panik einsetzt, taucht ein Mädchen mit kalten Augen im Blickfeld auf…

Last Labyrinth erscheint für PlayStation VR, HTC Vive, Oculus Rift und Windows Mixed Reality Headsets weltweit im Frühjahr 2019.

via Gematsu