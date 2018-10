Sony spricht erstmals offiziell von PS4-Nachfolger

By

Sony hat in Gestalt von Chef Kenichiro Yoshida nun erstmals offiziell bestätigt, dass man eine PlayStation 5 plant. Freilich umschrieb Yoshida die neue Konsole als „Next-Generation-Hardware“. Doch wir alle wissen wohl nicht nur, dass die nächste PlayStation kommt, sondern auch, dass sie PlayStation 5 heißen wird. Alles andere wäre sicherlich eine große Überraschung, vor allem nach dem großen Erfolg von PS4.

„Aktuell kann ich sagen, dass es notwendig ist, eine Next-Generation-Hardware zu haben“, erklärte Yoshida der Financial Times. Der Rest ist schon wieder Spekulation. Die Financial Times schreibt, Quellen hätten ihr angedeutet, dass die neue Hardware nicht allzu weit von PS4 entfernt sei und ihr sogar in Sachen Architektur ähnelt.

Innovation wird hardwareseitig wohl allenfalls optional sein, schließlich dürfte sich Sony mit PS4 bestätigt sehen. Eine klassische Gaming-Konsole ohne Schnickschnack – technisch stark mit Games, Games, Games. Das war das PS4-Credo und es kam an. Microsoft hatte schon zur E3 eine neue Generation angekündigt und es scheint, als wolle man in eine ähnliche Kerbe schlagen.

via Gematsu