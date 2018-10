Pokémon Go: Vierte Generation und zahlreiche Updates

Es ist so weit und es kommt natürlich, wie es kommen musste. Nach zahlreichen Andeutungen haben The Pokémon Company und Niantic heute die vierte Generation an Pokémon für Pokémon Go angekündigt. Die Pokémon aus Sinnoh werden in den „kommenden Wochen“ im Mobile-Game ankommen. Wann genau und wie viele zum Start verfügbar sein werden, darüber hüllte man sich aber in Schweigen.

Dafür gibt es zahlreiche, sehr genau aufgeführte Updates, die das Balancing des Spiels betreffen. Es gibt Änderungen und Optimierungen am Spawning der Pokémon und auch Änderungen an Kampfeigenschaften, die Niantic und The Pokémon Company so aufführen:

Änderungen am Erscheinen und Verhalten von Pokémon Folgende Änderungen wirken sich während eures Pokémon-Go-Abenteuers auf die Pokémon in eurer Umgebung aus: Es werden Anpassungen am Wetterfeature vorgenommen, bei denen die Auswirkung reduziert wird, die das Wetter auf die Rate hat, mit der Pokémon erscheinen.

Während ihr bestimmte Gebiete erkundet, werdet ihr feststellen, dass mit der Zeit mehr verschiedene Pokémon zu unterschiedlichen Raten erscheinen.

In bestimmten Gebieten, z. B. in Parks und Naturschutzgebieten, erscheinen nun unterschiedlichere Pokémon. Änderungen an den Eigenschaften von Pokémon im Kampf Wir möchten diese Gelegenheit ebenfalls nutzen, um die Kampfmechaniken im Spiel neu auszubalancieren. In den kommenden Wochen werdet ihr folgende Änderungen bemerken: Die WP-Werte werden angepasst, um die Spielbalance zu verbessern.

Die KP-Werte werden angepasst, um die Lücke zwischen Pokémon mit vielen und wenigen KP zu schließen.

Die Verteidigungs- und Ausdauerwerte von Pokémon werden neu ausbalanciert. Dadurch können Pokémon mit hohen Verteidigungswerten im Kampf effektiver eingesetzt werden, um den Gegner zu überdauern, anstatt nur die Zeit auslaufen zu lassen.

Die Verteidigungswerte der meisten Pokémon wurden leicht verringert. Durch diese Änderungen kann die Lücke zwischen den Pokémon mit den höchsten Verteidigungswerten und anderen Pokémon verkleinert werden.

Der neue Trailer mit der vierten Generation: