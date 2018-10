Plötzlich ist Bravely Archive im Westen erhältlich

By

Im Oktober 2017 hat Square Enix den Service für Bravely Archive: D’s Report eingestellt. Bis dahin war das Mobile-Game ohnehin nicht im Westen erschienen. Dass wir jetzt noch eine englische Version von Bravely Archive erhalten, damit war nicht mehr zu rechnen. Doch tatsächlich ist Bravely Archive jetzt auf Englisch in einigen Regionen wie Australien erhältlich. Es gibt Einträge bei Google Play und im App Store sowie eine offizielle englischsprachige Website.

Im Januar 2015 erschien das Spiel in Japan. Es ist free-to-play und wurde bis zur Service-Einstellung etwa vier Millionen Mal heruntergeladen. Es spielt in der gleichen Welt wie Bravely Default. Bravely Archive spielt allerdings einige Jahrhunderte nach den Ereignissen aus Bravely Default, in einer alternativen Welt mit einem “Was wäre wenn”-Szenario. Wie im Original stellt ihr eine Gruppe aus Charakteren zusammen, die unterschiedliche Fähigkeiten besitzen.

Inwieweit Bravely Archive in weiteren Regionen erscheint, wird sich erst zeigen. Bisher gibt es noch keine offizielle Ankündigung zu dem Stealth-Release.

via Siliconera