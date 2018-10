Physische Vita-Version zu The Binding of Isaac: Rebirth

In Indie-Kreisen ist The Binding of Isaac schon lange bekannt und berüchtigt. Vor ziemlich genau einem Jahr hatte Nicalis bei Twitter das Interesse ausgelotet, ob The Binding of Isaac: Rebirth physisch für PS Vita erscheinen soll. Nun ist man wohl zu einem Ergebnis gekommen.

Denn kürzlich zeigte Nicalis, unkommentiert, ein Cover zu The Binding of Isaac: Rebirth für PS Vita. Von vielen Spielern wird das als Teaser zu einer baldigen Ankündigung der physischen Version aufgefasst. Physische Versionen sind bereits für PlayStation 4 sowie Nintendo Switch erhältlich. Für Xbox One, Wii U, PS Vita, 3DS sowie PCs und iOS erschien The Binding of Isaac digital.

via Gematsu