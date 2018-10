God Eater 3: Livestream am 12. Oktober

By

Bandai Namco hat einen offiziellen Livestream zu God Eater 3 angekündigt. Die Ausstrahlung erfolgt am 12. Oktober 2018 um 20 Uhr japanischer Zeit (13 Uhr nach deutscher Zeit). Der Stream wird auf YouTube und Niconico zu sehen sein.

Unter anderem wird die zeitlich begrenzte Demo gezeigt, die bald im japanischen PlayStation Store erscheint. Informationen zum mobilen Ableger God Eater: Resonant Ops soll es auch geben sowie ein paar weitere Präsentationen zu Fanartikeln und mehr.

In God Eater 3 schlüpft ihr in die Rolle von Yugo. Dieser trägt eine der neu eingeführten Waffen namens Adaptive God Eater, kurz AGE. Das sind besonders starke und tödliche Waffen, mit denen ihr euch gegen eine Unzahl an gefährlichen Aragami verteidigen müsst.

God Eater 3 erscheint am 13. Dezember 2018 in Japan für PlayStation 4. Eine PC-Version folgt 2019. Einen genauen Termin für Europa und Nordamerika gibt es noch nicht, aber der Veröffentlichungstermin wurde auf Anfang 2019 eingegrenzt.

Auf der Tokyo Game Show wurde bereits erstes Gameplay-Material gezeigt. Unten könnt ihr euch außerdem einen Teaser zum Eröffnungsvideo des Spiels von Ufotable ansehen.

via Gematsu