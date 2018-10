By

Modus Games verkündete, dass das von Sketchbook Games entwickelte Lost Words: Beyond the Page im kommenden Jahr digital für PCs, PlayStation 4 sowie Xbox One veröffentlicht wird. Bei Lost Words handelt es sich um ein Abenteuer mit einem besonderen Schauplatz, denn die Spielwelt wird durch das Tagebuch eines jungen Mädchens dargestellt. Spieler bewegen sich durch das Geschriebene und müssen die Niederschriften manipulieren, um Rätsel zu lösen.

Liebes Tagebuch…

Die Geschichte zu Lost Words entstammt der Feder von Rhianna Pratchett, Tochter des britischen Fantasyautors Terry Pratchett. Lost Words konnte bereits vierzehn Awards einheimsen – unter anderem auch den für die beste Geschichte und das beste Indie-Spiel auf der Game Connection 2016.

Lost Words: Beyond the Page erscheint 2019 digital für PCs, PlayStation 4 und Xbox One. Nachfolgend ein Gameplay-Trailer aus dem vergangenen Jahr.

via Gematsu