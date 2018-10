New Romance of the Three Kingdoms für den Westen

Koei Tecmo gibt bekannt, New Romance of the Three Kingdoms nach der Veröffentlichung in Taiwan, Hongkong und Südkorea nun im November auch im Westen für Mobilgeräte in mehreren Sprachen zu veröffentlichen. Hierbei handelt es sich um eine Adaption von Romance of the Three Kingdoms XI, das bislang ausschließlich in Japan erhältlich war.

Die Entstehung der neuen Drei Reiche

Seit 1985 ist Romance of the Three Kingdoms eine der renommiertesten Strategiespielreihen Japans mit einer großen Fangemeinde. Insbesondere Romance of the Three Kingdoms XI ist hierbei ein großer Erfolg gewesen. New Romance of the Three Kingdoms ist eine mobile Adaption hiervon mit zusätzlichen Features.

In naher Zusammenarbeit mit Koei Tecmo und dem ursprünglichen Designer der Reihe, Ken Kitami, ist es dem Entwickler BBGame gelungen, die beliebte Serie wiederzuerschaffen, sodass Spieler die Welt der Drei Reiche mit ihren berühmten Generälen erneut erleben können.

Das Gameplay in Kürze

Der Titel bietet eine strategische Erfahrung zur Zeit der Drei Reiche. Berühmte Schlachten aus dieser Ära können mit ihren mindestens ebenso berühmten Generälen ausgefochten und erlebt werden. Auf einem globalen Server kann zudem auf einer über eine Million Felder umfassenden Karte die Einigkeit Chinas angestrebt werden.

Das Gameplay bietet insgesamt einige Abwechslung mit dem Erbauen von Städten, dem Beitritt einer Armee und dem Rekrutieren von Generälen. Auch im Kampf gegen andere Spieler wird mit Stadteroberungen, Grenzgefechten und strategischen Stützpunkten Vielfalt geboten. Weiterhin bietet das Spiel mehrere Nebenquests sowie Missionen mit Fokus auf taktische Kämpfe und strategische Entscheidungen.

Weitere Einblicke bietet die chinesische Webseite zum Spiel. In Europa erschien zuletzt 2017 Romance of the Three Kingdoms XIII aus derselbigen Reihe für PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation Vita, Xbox One, Nintendo Switch und PCs.

via Gematsu