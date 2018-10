Devil May Cry 5 unterstützt 60fps und 4K auf PS4 Pro

Neue Informationen zu Devil May Cry 5 wurden im Zusammenhang mit PlayStation 4 Pro bekanntgegeben. Matt Walker, Produzent bei Capcom, äußerte sich dazu, dass das Spiel mit 60 Bildern pro Sekunde und mit einer 4K-Auflösung laufen kann, wenn es auf einer PlayStation 4 Pro gespielt wird.

Diese Informationen haben wir einem Fan zu verdanken, der auf Twitter nachfragte, ob Devil May Cry 5 für PlayStation 4 Pro optimiert sei. Immer mehr Informationen über das Actionspiel treten ans Licht. Erst letzte Woche wurde durch ein Interview bekannt, dass Devil May Cry 5 Mikrotransaktionen beinhaltet.

Am 8. März 2019 erscheint Devil May Cry 5 für PS4, Xbox One und PCs. Wer das Spiel vorbestellt, darf sich zusätzlich auf Kostüme in alternativen Farben freuen.

via Siliconera