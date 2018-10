Dragon Ball Xenoverse 2 mit neuem „My Raid“-Modus

Das Kampfspiel Dragon Ball Xenoverse 2 wird auch noch nach seinem Erscheinen mit reichlich Inhalten versorgt. Nun berichtet die neueste Ausgabe der V-Jump, dass im Winter ein neues Update für Dragon Ball Xenoverse 2 erscheinen soll. Mit im Gepäck ist der neue „My Raid“-Modus.

In dem neuen Modus nutzt ihr den sogenannten Crystal of the Dark Demon Realm, um zu einem Superschurken zu werden. So könnt ihr als ultimativer Raid-Boss alleine gegen fünf andere Spieler kämpfen. Allerdings haben diese nur die Wahl zwischen Fused Zamasu, Demigra und Mira als spielbare Charaktere. Der Gewinner des Kampfes erhält eine Menge Erfahrung, Zeni und zufällige für das Event exklusive Accessoires.

via Gematsu