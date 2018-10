My Hero One’s Justice präsentiert neuen DLC-Charakter

In der neusten Ausgabe des japanischen Magazins Weekly Jump wurde ein neuer downloadbarer Charakter zu My Hero One’s Justice angeteasert. Bei diesem handelt es sich um niemand geringeren als Inasa Yoarashi, der auch unter seinem Heldennamen Gale Force bekannt ist. Durch einen schemenhaften Umriss ist deutlich die Form seines Umhangs und seines Fellkragens zu erkennen, was ihn als nächsten herunterladbaren Charakter entlarvt.

Zudem wurde ein Artikel in der Weekly Jump veröffentlicht, der einen ersten Blick auf den Vorbesteller-Bonus für Nordamerika und Europa zu My Hero One’s Justice gibt. Dieser ist nämlich der mit Flammen schwingende Held Endeavor, der ebenfalls heruntergeladen werden kann.

My Hero One’s Justice ist bereits am 23. August in Japan für PlayStation 4 und Switch erschienen, hierzulande wird der Titel am 26. Oktober für PlayStation 4, Xbox One, Switch und PCs erwartet. In dem Beat ’em up könnt ihr mit sämtlichen Charakteren des My-Hero-Academia-Universums in den Kampfring steigen und euch epische Schlachten liefern.

via Gematsu