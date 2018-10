HITMAN 2: So wirds gemacht – die Ausrüstung

Warner Bros. und IO Interactive haben den dritten Teil der „So wirds gemacht“-Videoreihe zu HITMAN 2 veröffentlicht. Nachdem es zuletzt Tipps zum perfekten Auftragsmord gab, geht es diesmal um die Ausrüstung. Die spielt natürlich bei jedem Einsatz eine besondere Rolle.

In HITMAN 2 kommen im Vorfeld der Eliminierung eines Ziels einige Ausrüstungs-Gegenstände zum Einsatz. Ferngezündete Handybomben, akustische Ablenkungen, Taser mit Näherungssensor, Wegwerf-Störgeräte oder der Einsatz von Spiegeln – am Ende entscheidet immer die Fähigkeit des Spielers darüber, ob es Agent 47 in einem Stück bis zur Ziellinie schafft.