My Hero One’s Justice: Endeavor für Vorbesteller

By

Bandai Namco hat Endeavor als neuen Charakter für My Hero One’s Justice vorgestellt. Fans können ihn als Vorbestellerbonus erhalten oder auch separat. Da der Bonus sonst kein Bonus wäre, ist davon auszugehen, dass der DLC später Echtgeld kostet. Einen Preis nannte Bandai Namco in der Ankündigung aber nicht.

Dafür gibt es eine schöne Charaktervorstellung:

Seine ungeheure Kraft, die nur in ihrer Intensität von seinen wütenden Ausbrüchen übertroffen wird, spiegelt seinen Kampfstil in seiner Persönlichkeit wider – mit intensiven und wütenden Flammen, die aus seinem Körper schießen und alles, was er berührt, zu Asche zerfallen lassen. Obwohl er beim Entfesseln seiner charakteristischen Züge einen riesigen Rückstoß erleidet, verursacht ein erfolgreicher Treffer seinem Gegner enormen Schaden. Neben seinen zweifellos starken Nahkampfangriffen beherrscht er auch Angriffe über mittlere Distanz.

Die neuen Screenshots zeigen nicht nur Endeavor, sondern auch einen neuen Spielmodus, den Arcade-Modus. In diesem Modus kämpfen Spieler gegen sechs Charaktere hintereinander und erhalten nach dem Sieg Sondergegenstände als Belohnung.

My Hero One’s Justice erscheint am 26. Oktober 2018 für PS4, Xbox One, Nintendo Switch sowie für PCs. Vorbestellen könnt ihr bei Amazon*. Dort ist Endeavor bereits als Bonus gelistet.