Weiterer Trailer zur Yomawari Collection für Switch

NIS America veröffentlicht einen neuen Trailer zu Yomawari: The Long Night Collection für Nintendo Switch. Einerseits wird die Wirkung von Fackeln auf Geister gezeigt, die sie auf schreckliche Weise sichtbar machen. Andererseits wird auch der Verteidigungsmechanismus von Büschen im Spiel vorgestellt.

Yomawari: Night Alone ist bislang für PlayStation Vita und PCs erschienen, während Yomawari: Midnight Shadows für PlayStation 4, PlayStation Vita und PCs erhältlich ist. Yomawari: The Long Night Collection erscheint für Nintendo Switch am 26. Oktober auch im Handel in Europa*.

via DualShockers