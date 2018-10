Mercenaries Wings: The False Phoenix erscheint im November in Europa für Nintendo Switch

By

Wie der Publisher Circle Entertainment bestätigte, wird das strategische Rollenspiel Mercenaries Wings: The False Phoenix im November in Europa und Nordamerika digital für Nintendo Switch im Nintendo eShop erscheinen. In Japan wurde der Titel im Oktober ebenfalls für PlayStation 4 veröffentlicht. Bisher ist es noch offen, ob diese Fassung ebenfalls für den Westen lokalisiert wird.

Das kommende Videospiel bietet eine eigene Handlung und Weltgestaltung innerhalb der Mercenaries-Serie und ist kein direkter Nachfolger der Mercenaries-Trilogie.

via Siliconera