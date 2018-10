Neues Atelier-Spiel soll noch in dieser Woche enthüllt werden – Famitsu deutet viertes Arland-Spiel an

Die aktuelle Ausgabe der Famitsu enthüllt die Entwicklung eines neuen Atelier-Titels, möglicherweise sogar einen vierten Eintrag in der Arland-Reihe. Mit einem Artwork und dem dezenten, möglichen Hinweis über einen vierten Titel der Arland-Saga für unterwegs fährt die Vorschau der Online-Ausgabe auf.

Während noch kein Titel genannt wurde, fand man in der japanischen Neuveröffentlichung Atelier Meruru: The Apprentice of Arland DX eine neue Szene am Ende des Spiels vor, die im Original nicht enthalten war. Diese zeigt dabei folgendes Bild:

Mehr zur Enthüllung wird es spätestens diesen Donnerstag geben, dann erscheint nämlich die neue Printausgabe der Famitsu in Japan. Die Neuveröffentlichung der Arland-Titel findet auch im Westen statt.

via Gematsu