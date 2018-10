LOOT #57: Sag es mit dem blauen Panzer

By

Du bist ganz vorne, hast alle Kontrahenten hinter dir gelassen und sie werden in deinem Rückspiegel immer kleiner. Du siehst sie! Die Zielgerade! Sie erscheint am Horizont und ist zum Greifen nah! Doch plötzlich: BÄM! Du verlierst die Kontrolle, dein Wagen dreht sich, einer nach dem anderen zieht an dir vorbei.

Irgendetwas hat dich getroffen, irgendjemand wollte dir den Sieg nicht gönnen und hat die Waffe der Loser, der Verzweifelten, verwendet: DEN BLAUEN PANZER! Es gibt nur eines, das man zu dieser Person sagen kann, die euch den Sieg gekostet hat und der Sticker in diesem LOOT! drückt das sehr gut aus.

Der Vinyl-Aufkleber kostet mit Versand etwa 5 Euro und ist ungefähr 5 cm breit und hoch. Unten gibt’s noch ein paar Bilder dazu.

via Etsy