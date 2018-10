Devil May Cry 5: Dantes Waffen und Opening

Während einem Panel auf der New York Comic-Con 2018 zeigte Capcom neue Einblicke zu Dantes Waffen in Devil May Cry 5, ebenso auch das Opening-Video zum Spiel selbst. Gezeigt werden die Waffen Cerberus, Faust Hat, Balrog sowie Cavaliere und Cavaliere R. Letztere Waffe ist auch in der Deluxe Edition des Spiels enthalten.

Bei Cerberus handelt es sich um eine Waffe mit drei Modi: ein Eis-Nunchaku, ein flammender Bo-Stab und ein Blitze schlagender Dreistock. Beim Faust Hat handelt es sich im entfernten Sinne um ein zweischneidiges Schwert. Er verwendet Rote Kugeln beim Einsatz, allerdings verlieren Feinde auch eine Menge Rote Kugeln, wenn sie den Hut aufgesetzt bekommen und dabei angegriffen werden.

Bei der Ausstattung mit Balrog wird Dante zu einem durchschlagenden, agilen Nahkämpfer, mit der Cavaliere wird es hingegen äußerst rasant, denn im Endeffekt kämpft er mit einem Motorrad. Die Cavaliere R ist hierbei eine alternative Version.

Am 8. März 2019 erscheint Devil May Cry 5 für PlayStation 4, Xbox One und PCs.

Opening-Video zu Devil May Cry 5

Dantes Cerberus

Dantes Faust Hat

Dantes Balrog

Dantes Cavaliere

Dantes Cavaliere R

via Gematsu