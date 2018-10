LOOT #56: Süßes sonst gibt’s Verdammnis

By

Sie rückt immer näher, die Nacht der Nächte. Wenn die Sonne untergeht, kommen sie heraus, die Hexen, Geister und Monster – und du kannst an Halloween einer von ihnen sein! Mit einer Maske, die so gruselig und echt aussieht, dass nicht mal die eigene Mutter einen ins Haus lassen würde. Naja, zugegeben haben die Masken in diesem LOOT! nicht wirklich etwas mit Halloween zu tun. Nichtsdestotrotz sind sie furchteinflößend und wunderschön.

Das handgemachten Produkte variieren stark im Preis und man findet im Shop Masken zwischen 40 und 400 Euro, je nachdem wie aufwändig sie in der Herstellung waren. Der Versand schlägt bei allen Masken mit etwa 23 Euro zu Buche, vereinzelt sind die Versandkosten auch etwas höher. Unten seht ihr eine große Auswahl davon, was der Online-Shop zu bieten hat.

