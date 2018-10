Splatoon 2: Nintendo zeigt Features der neuen amiibo

By

Als Dreierpack erscheinen die neuen amiibo zur Octo Expansion von Splatoon 2. Enthalten sind ein Oktoling als Junge, ein Oktoling als Mädchen und ein Oktoling in seiner Oktopusform. Die in schwarz und pink gehaltenen Figuren sehen natürlich nicht nur schick aus, sondern bringen auch neue Funktionen mit sich, die ihr in Splatoon 2 nutzen könnt. Das Set wird ab dem 9. November 2018 im Handel erhältlich sein*.

Jede der Figuren wird ein neues Ausrüstungsset mit sich bringen, die Nintendo euch in einem Video etwas genauer zeigt. Der Junge wird euch eine Ritterrüstung freischalten, während das Mädchen euch ein Hexenkostüm bringt. Wenn ihr den Oktoling in der Oktopusform von eurer Switch scannen lasst, erhaltet ihr ein süßes Maskottchenkostüm, bei dem allerdings nicht die Ballons enthalten sind, die ihr im Video zu sehen bekommt.