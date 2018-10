Persona Dancing: Endless Night Collection vorbestellbar

Die Persona Dancing: Endless Night Collection, die als Bonus neben den beiden neuen Persona-Dancing-Games zusätzlich Persona 4 Dancing enthält und im Hardcover-Buch-Design daherkommt, ist nun bei Amazon vorbestellbar!

In Persona 3: Dancing in Moonlight und Persona 5: Dancing in Starlight werden der Specialized Extracurricular Execution Squad (SEES) und die Phantom Thieves in einen geheimen Raum gebracht, der nur als der Club Velvet bekannt ist. Dort erwachen beide Gruppen, sehen sich den mysteriösen Gästen des Club Velvet gegenüber und werden gezwungen einer Tanzparty beizuwohnen.