Limited Run Games geht Deal mit Best Buy ein: Spiele bald in den Regalen der Handelskette

Limited Run Games sieht sich selbst als Gegenstück zum traditionellen Retailmarkt. Videospielfans sehen Limited Run Games gespalten. Die neueste Entscheidung von Limited Run Games dürfte die Kontroverse weiter anfeuern. Die Firma gab nun nämlich eine Zusammenarbeit mit Best Buy bekannt. In Bälde wird die amerikanische Handelskette in ihren Geschäften Retailspiele von Limited Run Games anbieten. Den Start macht Yooka-Laylee für Nintendo Switch, weiter geht es mit Golf Story und einem weiteren, noch unbekannten Titel.

Dieser unbekannte Titel sei kein Spiel, das in der Vergangenheit bereits durch LRG veröffentlicht worden sei. Auch Broken Age, Outlast, Layers of Fear oder irgendein alter oder aktueller LRG-Titel für PS4 oder PS Vita soll jemals in den Best-Buy-Regalen stehen. Trotzdem sieht der Schritt im besten Fall für Fans sehr pragmatisch aus. Limited Run Games ist sich dem ganz offensichtlich bewusst und veröffentlichte ein ausführliches FAQ per Newsletter.

Best Buy ist auch nur ein Kunde von Limited Run Games

Limited Run Games erhofft sich von dem Deal ein attraktiverer Partner zu werden und so immer bessere Spiele unter Vertrag nehmen zu können. Auf der anderen Seite sollen „zu 100% nicht“ alle Spiele bei Best Buy stehen. Der Riese sei nur an ganz bestimmten Games interessiert. Ob das dann nicht Reprints seien, die LRG bekanntlich ausschließt? Nein: Best Buy habe die Kopien zur gleichen Zeit bestellt wie alle anderen. Kein Spiel, das bereits verkauft wurde, wurde Best Buy angeboten. Keine Reprints, daran hält man fest.

Ob das noch „limited“ sei? Ja, denn Best Buy bekommt auch nur eine begrenzte Menge an Kopien, danach sei Schluss. LRG schätzt angesichts der Bestellmenge, dass nur 3 bis 7 Kopien in jedem Best-Buy-Store zu haben sein werden. Selbst mit der Best-Buy-Bestellung läge man immer noch weit unter den Mengen, die der Retailmarkt normalerweise herstellt. Bei einem Spiel habe Best Buy nur 5.000 Kopien bestellt.

Die Exklusivität von LRG-Bestellungen will man mit exklusiven Coverarts wahren. Nummeriert sind aber auch die Spiele bei Best Buy. Auch Sammelkarten sind weiterhin LRG-exklusiv. LRG nutzt diese Gelegenheit natürlich auch für sich selbst. Wenn jemand beide Covervarianten möchte, kann er sich ein Print des Best-Buy-Covers im LRG-Store für 0,99 US-Dollar bestellen. Damit will man aber nur vorbeugen, dass Fans sich zwei Spiele kaufen, also bei LRG und bei Best Buy.