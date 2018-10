Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 Remix und 2.8 erhalten neues Update mit Share-Funktionen

Leider müssen wir uns noch bis zum nächsten Jahr gedulden, bis Kingdom Hearts 3 erscheinen wird. Bis dahin können wir uns allerdings die Zeit mit Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 Remix und Kingdom Hearts HD 2.8: Final Chapter Prologue vertreiben. Wie Square Enix nun bekanntgab, erwarten die beiden Titel ein neues Update, das ab dem 25. Oktober zum Download bereitstehen soll.

Das Update bringt die bisher geblockte Share-Funktion ins Spiel. Somit kann man nach der Freigabe Filme aufnehmen, veröffentlichen und auch streamen. Allerdings merkte Square Enix an, dass es in seltenen Fällen zu Problemen kommen kann, wenn die gedrehten Videos auf eine Webseite hochgeladen werden sollen. Bei solch auftretenden Problemen könne man allerdings direkt den Square-Enix-Support anschreiben.

Wer die beiden Teile noch gar nicht sein Eigentum nennen darf und Zugriff auf den nordamerikanischen Markt hat, der kann sich ab dem 30. Oktober über die Kingdom Hearts: The Story So Far Edition freuen, in der die beiden Teile Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 Remix und Kingdom Hearts HD 2.8: Final Chapter Prologue enthalten sind. Eine Ankündigung für Europa steht bislang allerdings noch aus.

via Gematsu