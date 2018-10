Horror-Adventure Death Mark erhält neuen Trailer

Im fiktiven Tokio ist es kein gutes Zeichen, wenn plötzlich ein Mal unerwartet auf eurem Körper erscheint. Denn wer dieses Zeichen trägt, wird sterben. So heißt es in Aksys Games‘ Horror-Titel Death Mark. Der Träger des Zeichens soll einen unbekannten Tod erwarten. So erwacht ihr mit Gedächtnisverlust und mit einem Mal verziert vor einem mysteriösen Haus, dem nachgesagt wird, diejenigen zu beschützen, die den Tod erwarten.

Um die Chancen für ein Überleben zu steigern, müsst ihr eure Umgebung nach nützlichen Hinweisen durchsuchen. Es reicht nicht, die bösen Geister, die euch verflucht haben, zu zerschlagen. Kombiniert die entdeckten Hinweise richtig und euer Leben wird wieder lebenswert.

Entkommt dem Tode

Aksys Games hat zu Death Mark einen neuen Trailer veröffentlicht, der den Titel „Spirits“ trägt. In diesem sehen wir, wie der Protagonist die Umgebung nach Hinweisen absucht und eine schreckliche Begegnung mit einem Geist durchläuft. Das Spiel ist bislang in Japan erschienen und soll am 31. Oktober in Nordamerika für PlayStation 4, Nintendo Switch und PlayStation Vita erscheinen. Ein Termin für Europa steht bislang noch aus.

via Gematsu