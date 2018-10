Kingdom Hearts: The Story So Far angekündigt

Square Enix rührt die Werbetrommel für Kingdom Hearts 3. Die Spielereihe wird 2019 fortgeführt und viele Fans warten sehnsüchtig darauf. Jetzt hat Square Enix den nächsten Hammer angekündigt – ein Bundle aller für die Geschichte relevanter Titel erscheint für PlayStation 4.

Fans können damit nicht nur die Wartezeit verkürzen, sondern auch die Geschichte auffrischen. Passenderweise lautet der Titel der Sammlung auch: „The Story So Far“. Leider wurde die Kollektion bisher nur für den amerikanischen Raum angekündigt. Insgesamt sind 9 Titel in dem Bundle enthalten, die wir euch hier auflisten:

Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 Remix Kingdom Hearts Final Mix Kingdom Hearts Re:Chain of Memories Kingdom Hearts 358/2 Days (HD Remastered Cinematics) Kingdom Hearts II Final Mix Kingdom Hearts: Birth by Sleep Final Mix Kingdom Hearts Re:coded (HD Remastered Cinematics)

Kingdom Hearts HD 2.8: Final Chapter Prologue Kingdom Hearts Dream Drop Distance HD Kingdom Hearts 0.2 Birth by Sleep – A fragmentary passage- Kingdom Hearts X Back Cover (Movie)



Wer tatsächlich die gesamte Reihe nachholen will, muss Gas geben. Am 29. Januar 2019 erscheint endlich Kingdom Hearts 3. Erst kürzlich wurde bekanntgegeben, dass unter anderem der Musiker Skrillex am Titelsong des Spiels arbeitet. Kingdom Hearts: The Story So Far erscheint bereits am 30. Oktober und ist für 39,99 US-Dollar erhältlich. Ob und wie dieses Bündel in Europa erscheint, ist noch nicht bekannt.

via Gematsu