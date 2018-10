Sinner: Sacrifice for Redemption erscheint am 18. Oktober

Publisher Another Indie und Entwickler Dark Star Game Studios haben den Veröffentlichungstermin für Sinner: Sacrifice for Redemption auf den 18. Oktober 2018 festgelegt. Dann wird das chinesische Action-RPG, welches laut eigener Aussage ein Mix aus Dark Souls und Shadow of the Colossus im Anime-Stil sein soll, für Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One und PCs erscheinen.

Um für seine Verbrechen zu büßen, muss sich Adam seiner dunklen Vergangenheit stellen und gegen monströse Gegner antreten, die auf den sieben Todsünden beruhen. Seine Untaten und der Zusammenhang mit den Sünden kommen Stück für Stück ans Licht, je näher er der Erlösung kommt.

Vor jedem Kampf gegen einen dieser Gegner muss Adam einen Teil von sich opfern, was den Spieler mit einer, das Spiel überdauernden, Schwächung belegt. So wird jeder Kampf im Laufe des Spiels immer schwieriger, auch wenn man dem mit entsprechender Ausrüstung entgegenwirken können soll. Sollte es trotzdem einmal zu schwer werden, so kann man besiegte Gegner wiederbeleben und so seine Opfergabe wiedererlangen.

Ein neuer Trailer zu Sinner: Sacrifice for Redemption