Kam’lanaut aus Final Fantasy XI ist nun als Charakter in Dissidia Final Fantasy NT verfügbar

Ab sofort ist mit Kam’lanaut ein neuer DLC-Charakter für Dissidia Final Fantasy NT verfügbar. Ein vielleicht eher unbekannter FF-Charakter, denn er stammt aus dem MMORPG Final Fantasy XI. Dafür gibt es eine kleine Einführung zu diesem interessanten Charakter seitens Square Enix:

Kam’lanaut erschien ursprünglich in Final Fantasy XI als Held des Volkes von Jeuno, verfolgte insgeheim aber größere und dunklere Ziele. In Dissidia Final Fantasy NT führt Kam’lanaut geschickt ein Schwert, das Elementschaden zufügt und mit jedem erfolgreichen Angriff stärker wird. Er kann auch die Macht seiner EX-Fähigkeit „Elementares Fokusfeld“ zur Erschaffung eines Gebiets um ihn herum einsetzen, in dem jeder Gegner, der es betritt, seine Kräfte verliert.