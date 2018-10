Kamen Rider: Climax Scramble mit englischen Untertiteln

Bandai Namco Entertainment Southeast Asia kündigt an, den Switch-Titel Kamen Rider: Climax Scramble gemeinsam mit der Veröffentlichung in Japan auch in Südostasien mit englischen Untertiteln zu veröffentlichen. Für Fans eine gute Alternative – denn eine Veröffentlichung in Europa erscheint derzeit unwahrscheinlich. Ebenso zeigt man einen neuen Trailer.

In zahlreichen Varianten können Spieler ihre Joy-Cons mit Freunden und Familie teilen oder aber gegen sie im Einzelkampf entgegentreten. Auch im Alleingang kann das Spiel bestritten werden. Kamen Rider: Climax Scramble hält 31 unterschiedliche Rider parat, vom ersten Heisei-Rider „Kuuga“ bis hin zum aktuellsten Kamen Rider. Mehr zum Gameplay findet ihr hier.

via Gematsu