3D-Puzzlespiel The Room erscheint für Nintendo Switch

Das mit einem BAFTA-Award prämierte Puzzlespiel The Room erscheint am 18. Oktober für Nintendo Switch. Gleichzeitig ist es die erste Konsolenveröffentlichung des Titels, der von Team 17 vertrieben wird und von Fireproof Games entwickelt wurde. Ursprünglich erschien The Room für Mobilgeräte, wenig später auch für PCs.

The Room führt euch in eine 3D-Welt voller bizarrer Apparate, alchemistischer Maschinen und natürlich allerhand Rätseln. Ihr folgt der Spur von geheimnisvollen Briefen. The Room ist das erste Spiel des Indie-Entwicklers aus Guildford, Großbritannien.