Magic Scroll Tactics erscheint für Nintendo Switch

Bereits im April dieses Jahres erschien das taktische Side-Scrolling-RPG Magic Scroll Tactics auf Steam mit japanischen, chinesischen und englischen Texten. Nun wurde bekannt, dass eine Nintendo-Switch-Version für den Nintendo eShop bereits in diesem Monat, am 25. Oktober 2018, erscheinen soll. Der Preis des Titels liegt bei 11,99 US-Dollar bzw. 1200 Yen. Es werden dabei die oben genannten Sprachen unterstützt.

Auf die Höhe kommt es an

Bei Magic Scroll Tactics handelt es sich um ein rundenbasiertes RPG, in dem die Höhe der Schlüssel zum Sieg ist. Durch eine erhöhte Position im Kampf ist es möglich, sich Vorteile zu verschaffen, denn diese Positionen sind mit Angriffen nur schwer zu erreichen. Durch schnelle und agile Krieger können schnell höhere Lagen erobert werden, während fliegende Einheiten das Schlachtfeld sowieso lieber aus der Luft dominieren. Mit Magiern können Gegner geröstet, eingefroren oder auch geschockt werden.

Durch Erfahrungspunkte, die man beim Levelaufstieg sammelt, können neue Fähigkeiten gelernt oder verbessert werden. Jede Klasse hat spezifische Fähigkeiten, deshalb können Charaktere ganz einfach ihren Job wechseln, um Zugriff auf neue Fähigkeiten zu erhalten.

In diesem RPG muss die energische Beschwörerin Nash eine Gruppe böser Magier aufhalten, die eine uralte Hexe auferstehen lassen wollen, um die Welt zu zerstören. Auf ihrer Reise lernt sie eine junge Priesterin aus einer edlen Familie kennen, bekämpft einen hartnäckigen Piraten, der nur an reiche Schätze denken kann, und muss Horden an Monstern bekämpfen. Ein passender Trailer steht hier für euch parat:

