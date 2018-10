Gust und Koei Tecmo enthüllen Atelier Lulua: The Alchemist of Arland für PS4 und Switch

Nach dem ersten vielsagenden Teaser in ihrem Online-Magazin enthüllt die japanische Famitsu in ihrer neuen Printausgabe tatsächlich ein neues Atelier-Spiel. Atelier Lulua: The Alchemist of Arland wird der vierte Teil der Arland-Saga und soll 2019 für PlayStation 4 und Nintendo Switch in Japan erscheinen. Das Charakter-Design stammt von Mel Kishida, welcher der Trilogie damit treu bleibt.

Protagonistin des Spiels ist Elmeluria Frixell, die Tochter von Rorona aus Atelier Rorona. Ihre Synchronsprecherin ist noch nicht bekannt. Sie hat lange Haare, die mit einem Herzsymbol verziert sind. Ihren Kleidungsstil scheint sie direkt von Rorona übernommen zu haben. Sie ist ein lernbegieriges Mädchen und ordnet alles ihrem Ziel unter, eines Tages eine so großartige Alchemistin zu werden wie ihre Mutter. Beim Lernen findet sie ein bestimmtes Buch.

Elmelurias Kindheitsfreundin heißt Eva Armster. Auch ihre Synchronsprecherin ist noch unbekannt. Sie arbeitet in einem Kindergarten und hat zwar eine ruhige Persönlichkeit, aber im Kampf ist sie hart. Sie nutzt offenbar eine Bazooka- oder Gatling-Kanone, berichtet die Famitsu.

Atelier Lulua wird die Spielelemente der Arland-Serie als Grundlage nutzen, allen voran Elemente wie Synthese, Erkundung und Kampf. Aber das Spiel soll auch durch Elemente ergänzt werden, die in der Mysterious-Reihe (Sophie, Firis, Lydie & Suelle) unter den Fans am beliebtesten waren. Die Welt wird noch größer sein. Und es scheint so, als ist Rorona ganz weit weg.

Wie immer, besonders bei Atelier, gilt: Die bisherigen Übersetzungen von Spiel und Namen sind vorläufig.

via Gematsu