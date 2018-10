Pokémon Let’s Go: Bühne frei für Melmetal – die Evolution von Meltan vorgestellt

Schon im letzten Video zu Meltan wurde eine Evolution des brandneuen Pokémon angedeutet. Nun hat The Pokémon Company Melmetal vorgestellt, die Entwicklung von Meltan. Wie auch schon zuletzt präsentieren euch Prof. Willow und Prof. Eich ihre Forschungsergebnisse in einem Video.

Melmetal ist wie Meltan von der Kategorie Mutter und vom Typ Stahl. Mit 800 kg ist es aber 100 Mal so schwer wie Meltan! Meltan ist gleichzeitig das erste Mysteriöse Pokémon, das sich entwickeln kann. Melmetal ist erheblich stärker und robuster als Meltan. Es hat flexible Arme und kann vernichtende Schläge austeilen.

Melmetal verfügt über eine einzigartige physische Attacke vom Typ Stahl namens Panzerfäuste. Bei dieser mächtigen Attacke macht Melmetal von der Schraubenmutter in seinem Brustkorb Gebrauch. Sie dient als Achse, um die es seine kräftigen Arme rotieren lässt. Dadurch wird das Ziel gleich zweimal getroffen. Das Gewicht der Schraubenmuttern an seinen Armen gepaart mit der Achsenbewegung verleihen der Attacke eine außerordentliche Stärke. So kann ein Treffer manchmal dazu führen, dass das Ziel sogar zurückschreckt!

Meltan kann nur in Pokémon Go zu Melmetal entwickelt werden. Dafür benötigen Trainer 400 Meltan-Bonbons. Diese Bonbons bekommt man durch das Fangen von Meltan, aber auch durch die Übertragung von Meltan nach Pokémon Let’s Go. Melmetal kann ebenfalls nach Pokémon Let’s Go übertragen werden.

Pokémon: Let’s Go, Pikachu!* und Pokémon: Let’s Go, Evoli!* erscheinen am 16. November 2018 exklusiv für Nintendo Switch. Am gleichen Tag erscheint auch der Pokéball Plus* im Handel. Ihn gibt es auch gleich zusammen im Bundle mit dem Spiel*. Für alle Trainer, die noch keine Switch besitzen, lohnt sich zudem der Blick auf die Nintendo Switch im speziellen Pokémon-Design*. Auch ein offizielles Lösungsbuch* könnt ihr euch schon vorbestellen.