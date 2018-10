Fujimi Fantasia Bunko enthüllt Fantasia Re:Build

Fujimi Fantasia Bunko hat zum 30. Geburtstag das Crossover-RPG-Projekt Fantasia Re:Build angekündigt. Eine Plattform wurde noch nicht verraten. Zu den Leuten, die sich an diesem Projekt beteiligen, gehören Koushi Tachibana (Date A Live) und Kurone Mishima (Akashic Records of Bastard Magic Instructor), die sich um die Gestaltung der Charaktere kümmert.

Zu den Werken, die man in das Crossover-Rollenspiel einbinden möchte, gehören Sky Wizards Academy, Saekano: How to Raise a Boring Girlfriend, Anti-Magic Academy: The 35th Test Platoon, The Legend of the Legendary Heroes, Chaika: Die Sargprinzessin, Chrome Shelled Regios, Slayers, Date A Live und Tokyo Ravens.

via Gematsu