Dragon Ball Xenoverse 2: Bandai Namco zeigt erste Bilder aus dem neuen „My Raid“-Modus

Bandai Namco hat erste Screenshots aus dem „My Raid“-Modus veröffentlicht, der vorab bereits von den japanischen Fachmagazinen angekündigt wurde und im Winter kostenlos für Dragon Ball Xenoverse 2 zur Verfügung stehen soll.

In dem neuen Modus nutzt ihr den sogenannten Crystal of the Dark Demon Realm, um zu einem Superschurken zu werden. So könnt ihr als ultimativer Raid-Boss alleine gegen fünf andere Spieler kämpfen. Raid-Boss-Spieler haben die Wahl zwischen Fused Zamasu, Demigra und Mira. Der Gewinner des Kampfes erhält eine Menge Erfahrung, Zeni und zufällige für das Event exklusive Accessoires.

Dragon Ball Xenoverse 2 ist inzwischen für PlayStation 4, Xbox One, Switch und PCs erhältlich.

via Gematsu