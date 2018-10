Die Famitsu deutet an, dass Level-5 ein abgebrochenes Projekt wieder aufgenommen hat

By

Am 25. Oktober erscheint die nächste Auflage des Magazins Weekly Famitsu. Darin enthalten ist ein Beitrag zum 20-jährigen Jubiläum von Level-5. Die Vorschau ködert mit Andeutungen zu einer möglichen Wiederaufnahme abgebrochener Projekte des Entwicklerstudios.

„Wir schauen in einem umfangreichen Interview mit Präsident und Geschäftsleiter Akihiro Hino zurück auf 20 Jahre Level-5. Könnte dieser Titel zurückkehren!?“, ist in der Vorschau zu lesen. Wortwörtlich liest sich die japanische Version des Textes laut Gematsu tatsächlich eher als Wiederbelebung („Revival“) eines Titels. Es könnte also gut möglich sein, dass ein abgebrochenes Projekt wieder aufgenommen wird. Zumindest dürfte Akihiro Hino im Interview über eine solche Möglichkeit diskutieren.

True Fantasy Live Online? Oder gar Ushiro?

Ein paar Kandidaten gäbe es da. Zum Beispiel True Fantasy Live Online, das ursprünglich für Xbox geplant war. Es sollte ein MMORPG werden, in dem die Spieler ihren Charakter frei gestalten und bis zu 3000 Nutzer gleichzeitig auf Abenteuer gehen sollten. Nach einer Reihe von Komplikationen wurde das Projekt kurz vor Vollendung jedoch abgebrochen. Ein ähnliches Konzept konnte dann dieses Jahr mit Fantasy Life Online auf Smartphones umgesetzt werden.

Weitere abgebrochene Projekte sind Ushiro für PSP und Layton 7, das für Smartphones und 3DS geplant war. Beide sollten Rollenspiele werden, haben es aber nie zu einer Veröffentlichung geschafft. Es bleibt also spannend, welcher der Titel gemeint sein könnte. Wetten können noch abgegeben werden.

Nächste Woche verschafft das Interview dann Klarheit.

via Gematsu