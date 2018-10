Corpse Party: Book of Shadows, Blood Drive und Sweet Sachiko’s Hysteric Birthday Bash erscheinen für PCs

XSEED bringt eine erfreuliche Meldung für alle Fans der Corpse-Party-Serie. Neben Corpse Party 2: Dead Patient werden auch die Teile Corpse Party: Book of Shadows und Corpse Party: Blood Drive im Westen für PCs erscheinen. Eine ganz große Neuigkeit ist jedoch die Lokalisierung von Corpse Party: Sweet Sachiko’s Hysteric Birthday Bash. Bisher wurde dieser Titel nur in Japan veröffentlicht.

Am 29. Oktober macht XSEED den Anfang mit der Veröffentlichung von Corpse Party: Book of Shadows. Corpse Party 2: Dead Patient und Corpse Party: Sweet Sachiko’s Hysteric Birthday Bash sollen danach im Winter erscheinen und kurze Zeit später folgt Corpse Party: Blood Drive.

Corpse Party: Book of Shadows

Ursprünglich erschien Corpse Party: Book of Shadows im September 2011 in Japan für PlayStation Portable. In Europa und Nordamerika erfolgte die Veröffentlichung im Januar 2013.

Nach einem Schulfest entschließt eine Gruppe von Schülern sich in einem Klassenzimmer zu treffen. Gemeinsam will man sich von der Mitschülerin Mayu Suzumoto verabschieden, die bald die Schule verlassen wird. Damit die Freundschaft zwischen den Jugendlichen trotz der Trennung ewig erhalten bleibt, hat sich die Klassensprecherin Ayumi Shinozaki einen besonderen Zauberspruch, der als Sachiko Ever After bezeichnet wird, ausgesucht, den sie im Internet entdeckt hat.

Laut diesem Spruch soll die angerufene Sachiko einen Wunsch erfüllen. Dabei halten die Teilnehmer alle ein Stück einer Puppe aus Papier fest und nachdem sie neun Mal den Namen der Sachiko gerufen haben, müssen alle gleichzeitig an der Figur reißen, sodass jeder von ihnen ein Stück von ihr erhält. Als Ayumi die Papiergestalt auspackt, erinnert sich Satoshi Mochida an den unfreiwilligen und grauenvollen Besuch in der Heavenly Host. Verzweifelt versucht er seinen Freunden zu erklären, was dieser Zauber bewirken wird, doch niemand schenkt seinen Worten Glauben.

Trotz seiner Warnung wird das Ritual ausgeführt und in letzter Sekunde entscheidet Mochida sich der Gruppe, die aus sieben Schülern, seiner Schwester und einer Lehrerin besteht, anzuschließen und an der Beschwörung teilzunehmen. Wie er es vorausgesagt hat, werden die Schüler durch ein plötzliches Erdbeben ohnmächtig und erwachen in der Heavenly Host. Das Rad des Schicksals dreht sich weiter, denn wer einmal an diesem Ort gestorben ist, wird in einem Kreislauf gefangen. Ist es möglich, diesen zu brechen und die todgeweihten Freunde zu retten? Und was steckt wirklich hinter Sachikos Fluch? Findet neue Antworten in Corpse Party: Book of Shadows.

Corpse Party: Book of Shadows ist in acht Kapitel unterteilt, wobei einige Kapitel die Geschehnisse aus Corpse Party mehr erläutern und Fragen beantworten, da nicht alles sichtbar für den Spieler abgelaufen ist. Das finale Kapitel Blood Drive ist das wahre Sequel und man wird einen Ort betreten, der noch tödlicher ist als die Heavenly Host Elementary School.

Man wird neben den bekannten auch neue Charaktere in den Episoden steuern können. Das Gameplay wurde verändert, der Titel spielt sich komplett wie ein Point-and-Click-Spiel und man sieht alles aus der ersten Person. Es wird viel mehr Dialoge und Zwischenszenen geben, die euch in die gespenstische Atmosphäre eintauchen lassen. Zudem wird man jederzeit und überall speichern können.

Die Steam-Seite zum Spiel findet ihr hier, zudem gibt es einige Screenshots und ein Gameplay-Video zur kommenden PC-Version.

Corpse Party: Blood Drive

In Japan erschien Corpse Party: Blood Drive für PlayStation Vita im Juli 2014. Im Westen ist der Titel seit Oktober 2015 erhältlich.

Der Abschluss der Trilogie, der direkt mit den Vorgängern Corpse Party und Corpse Party: Book of Shadows verbunden ist, lässt den Horror und Schrecken der Heavenly Host Elementary School zum ersten Mal in 3D walten. Die ehemalige 2D-Umgebung wird durch diese Änderung gewaltig erweitert. Dazu erhöhen neue Spielelemente den Nervenkitzel, den man während der Erkundung des Schulgebäudes erlebt. Die rachsüchtigen Geister versuchen die verlorenen Schüler in ihr Reich zu holen. Ausgestattet mit einer Taschenlampe durchsucht man jeden Winkel der Einrichtung.

Amulette dienen zum Schutz vor einem Angriff, dennoch warten tödliche Fallen, die es zu entschärfen gilt. Gerät man in eine gefährliche Situation, besteht die Möglichkeit, sich in einem Schrank zu verstecken oder einen Sprint einzulegen. Neben der originalen Tonspur wird abermals eine doppelhörige 3D-Audiospur geboten, um die gruselige Atmosphäre zu verdeutlichen.

Der Inhalt der Geschichte besteht aus elf größeren Episoden und acht zusätzlichen Kapiteln. Dazu warten verschiedene Boni auf eine Freischaltung.

Corpse Party: Sweet Sachiko’s Hysteric Birthday Bash

In Japan erschien Corpse Party: Sweet Sachiko’s Hysteric Birthday Bash im August 2012 für PlayStation Portable und wurde bisher noch nicht für den Westen lokalisiert.

Das Spiel ist ein Spin-off und es beruht nicht auf Horror, sondern es ist eine romantische Komödie, die Ereignisse aus Corpse Party parodiert.

Die Kraft von Sachikos Fluch über die Heavenly Host Elementary wird an ihrem Geburtstag schwächer und ihr Schicksal wird zurückgesetzt. Die Geschichte beginnt in der Schulaula, wo die Schüler für ein Kulturfest zusammengerufen wurden, dessen Motto eine romantische Komödie ist und so beginnt auch Sachikos hysterischer Geburtstag.

Corpse Party 2: Dead Patient

Die ursprüngliche Version von Corpse Party 2: Dead Patient erschien im Mai 2013 für PCs. Im Oktober 2017 wurde eine verbesserte Version, Corpse Party 2: Dead Patient NEUES, in Japan veröffentlicht. Diese Version wird auch die lokalisierte Fassung sein, die grafische Verbesserungen sowie neue Szenarien beinhaltet.

Der Alptraum kehrt zurück! Fünf Jahre nach den Ereignissen aus Corpse Party: Blood Drive wird das Leben der unscheinbaren Oberschülerin Ayame Itou komplett auf den Kopf gestellt und das auf eine sehr verstörende Art und Weise. Nachdem Ayame aus einem Koma erwacht, festgeschnallt an einen Operationstisch in einem heruntergekommenen, scheinbar stillgelegten Krankenhaus namens „Amare Patriarcha Crucis“, merkt sie schnell, dass sie hier eingesperrt ist ohne eine Möglichkeit zu entkommen. Zudem hat sie all ihre Erinnerungen verloren. Allerdings ist sie nicht so alleine, wie sie zuerst annahm. Andere Gestalten treiben sich in diesem rätselhaften Krankenhaus herum, aber ob sie Freund oder Feind sind, muss erst herausgefunden werden.

In Corpse Party 2: Dead Patient erwartet den Spieler eine mysteriöse Reise, die er zusammen mit Ayame und anderen Freunden, die sie finden kann, antreten wird. Innerhalb der leeren Hallen des Amare Patriarcha Crucis wird man Inventar-bezogene Rätsel lösen, Krankenblätter von verstorbenen Patienten sammeln und furchterregende, zombieähnliche Verfolger umgehen, um so die dringend benötigten Antworten und hoffentlich einen Weg nach draußen zu finden. Corpse Party 2: Dead Patient erzählt eine eigenständige Geschichte innerhalb der Corpse-Party-Reihe und kann so auch ohne große Kenntnisse der Vorgänger gespielt werden.

Alle vier Spiele im Ankündigungstrailer

via Gematsu