Neue Charakter-Trailer zu Persona 3: Dancing in Moonlight und Persona 5: Dancing in Starlight

Atlus hat zwei neue Trailer zu den kommenden Persona-Dancing-Games veröffentlicht. Persona 3: Dancing in Moonlight und Persona 5: Dancing in Starlight öffnen ihre Tanzflächen am 4. Dezember auf PlayStation 4 und PlayStation Vita.

Das Video zu Persona 3 Dancing stellt euch die Schüler der Gekkoukan High School vor, darunter den Protagonisten, Aigis, Mitsuru Kirijo oder Akihiko Sanada. In Persona 5 Dancing seht ihr Charaktere der Shujin Academy wieder, zu denen der Protagonist, Ryuji Sakamoto, Yusuke Kitagawa und Futaba Sakura zählen.

In Persona 3: Dancing in Moonlight und Persona 5: Dancing in Starlight werden der Specialized Extracurricular Execution Squad (SEES) und die Phantom Thieves in einen geheimen Raum gebracht, der nur als der Club Velvet bekannt ist. Dort erwachen beide Gruppen, sehen sich den mysteriösen Gästen des Club Velvet gegenüber und werden gezwungen einer Tanzparty beizuwohnen.

Spieler erleben die Momente aus Persona 3 und Persona 5 mit vielen verschiedenen Liedern von Shoji Meguro und Ryota Kozuka noch einmal, es gibt zudem Remixes von ATOLS, Lotus Juice, ☆Taku Takahashi (m-flo/block.fm), Jazztronik und vielen mehr. Fans im Westen dürfen sich über Dual-Audio freuen, ebenso gibt es hierzulande deutsche Bildschirmtexte.

Die Persona Dancing: Endless Night Collection, die als Bonus neben den beiden neuen Persona-Dancing-Games zusätzlich Persona 4 Dancing enthält und im Hardcover-Buch-Design daherkommt, ist nun bei Amazon vorbestellbar!

Persona 3: Dancing in Moonlight:

Persona 5: Dancing in Starlight: