Englischer Gameplay-Trailer zu Death Mark

Publisher Aksys Games zeigt einen neuen englischen Gameplay-Trailer zum Horror-Adventure Death Mark, das von Experience, den Machern von Demon Gaze, entwickelt wird. Death Mark wird am 31. Oktober in Nordamerika für PlayStation 4, PlayStation Vita und Nintendo Switch erscheinen.

Eine verlassene Schule befindet sich in H City. Es ist spät in der Nacht. Das Innere des Gebäudes hat sich in einen Platz verwandelt, der von Bestien regiert wird. Ein unheimliches Wesen, das eine Uniform trägt, durchstreift die Korridore, in denen Blumen blühen.

In einem Wald, den keiner in der Nacht zu betreten vermag, liegen Leichen, deren Anblick an Bienenstöcke erinnert. Wagt man sich dennoch in dieses Gebiet, folgt man einem Pfad, der von Dunkelheit umhüllt ist. Hier fühlt man die Gegenwart eines geheimnisvollen Wesens. Der Protagonist ist ein Mann im mittleren Alter, der seine Erinnerungen verloren hat. Nun an diesem Ort wird er verstehen, wieso er das „Zeichen“ trägt…