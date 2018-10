73 Minuten Gameplay zu Omega Labyrinth Life

Die japanische Famitsu zeigt in einem Livestream 73 Minuten Gameplay aus dem Titel Omega Labyrinth Life. Ob das Spiel nach jüngsten Ereignissen der westlichen Veröffentlichungspolitik einen Versuch im Westen unternimmt, scheint ungewiss. An zentralen Spielelementen hat sich wenig geändert. Junge (mitunter sehr jung anmutende) Damen und große Brüste spielen eine große Rolle, die anderen Spielelemente heißen Roguelite-RPG und Slow-Life.

Ein heiliger Garten verdorrt

Die Mädchen-Akademie „Bellefleurs“ verfügt über einen großen und schönen Garten. In diesem Garten existiert eine gewisse Legende. Die schönen Blumen blühen für die Ewigkeit. Eine wundersame Kraft soll das Geheimnis für ihr langes Leben sein. Diese Kraft entsteht durch die heilige Blume „Flora“, die inmitten des Gartens blüht. Nur hochkarätige Mädchen besuchen die Schule, doch nun gesellt sich die erste Austauschschülerin zu den Damen.

Der Name dieser Schülerin lautet Hinata Akatsuki. An ihrem ersten Schultag sind ihre Erwartungen groß. Doch am Tag nach ihrer Ankunft sind die Blumen in dem Garten, der niemals verwelken sollte, alle verdorrt. Dieses Ereignis ist ein großer Verlust für die Schülerinnen. Für sie war der Garten eine spirituelle Begleitung durch die Schuljahre und ein Zeichen für die Erfüllung ihrer Träume. Um den Garten zu regenerieren, fordern Hinata und ihre neuen Freundinnen das Abenteuer in der heiligen Höhle heraus.

In Japan soll Omega Labyrinth Life 2019 für Nintendo Switch erscheinen.

via Gematsu