Ein neuer Trailer zeigt euch die Anpassungen der Flugzeuge in Ace Combat 7: Skies Unknown

By

Während der Paris Games Week 2018 veröffentlichte Bandai Namco einen neuen Trailer zu Ace Combat 7: Skies Unknown, der die Anpassungsmöglichkeiten der Flugzeuge zeigt. Spieler werden aus einer großen Bandbreite an Anpassungsmöglichkeiten und Waffen für ihr Fluggerät auswählen können.

Ace Combat 7 wird im Serienvergleich zahlreiche neue Waffen und Flugsteuerungen bieten. So will man eine größere Bandbreite an Taktiken ermöglichen. Es gibt neue futuristische Superwaffen und neue Flugzeuge wie die robuste A-10C Thunderbolt II sowie den Mehrzweckjäger F-35C und das Hochleistungsflugzeug Rafale M.

Das Spiel erscheint am 18. Januar für PlayStation 4 und Xbox One. Während Konsolenspieler eher versorgt werden, müssen sich PC-Spieler bis zum 1. Februar 2019 gedulden, bis sie in die Lüfte abheben können. Die Sammleredition „Strangereal Edition“ ist derzeit bei Amazon vorbestellbar*.

via Gematsu